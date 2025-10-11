ЕС собирается освободить Польшу от приема мигрантов по миграционному пакту — радио
15:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС планирует освободить Польшу от выполнения обязательств по приему мигрантов из других государств сообщества согласно миграционному пакту. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
По ее данным, окончательное решение по этому вопросу будет принято до 15 октября. Поясняется, что таким образом ЕС «отблагодарит» Варшаву за прием около 1 млн украинских беженцев с 2022 года.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен уведомление о намерении Польши не исполнять положения миграционного акта ЕС по приему мигрантов из других стран сообщества. Ранее аналогичные заявления делал польский премьер Дональд Туск.
НОВОСТИ
- 14:00 11.10.2025
- Украина расширит военное сотрудничество с Великобританией — Минобороны
- 13:00 11.10.2025
- Хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море — источник
- 12:30 11.10.2025
- В ГД предложили разрешить декрет на любом сроке беременности
- 12:00 11.10.2025
- Медведев назвал исключительно важной поддержку СВО со стороны КНДР
- 11:30 11.10.2025
- Рынок криптовалют потерял около $10 млрд за сутки на фоне торговых споров США и КНР
- 11:00 11.10.2025
- Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином, но не уверен, состоится ли она
- 10:30 11.10.2025
- Президент Кубы назвал решение о присуждении Нобелевской премии мира Мачадо позорным
- 10:00 11.10.2025
- США хотят превратить Венесуэлу в колонию — постпред при ООН
- 09:30 11.10.2025
- В субботу на юг России обрушатся сильные дожди — Вильфанд
- 09:00 11.10.2025
- США с 1 ноября увеличат пошлины против КНР на 100%, примут меры контроля экспорта — Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать