0
0
7
НОВОСТИ

ЕС собирается освободить Польшу от приема мигрантов по миграционному пакту — радио

15:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС планирует освободить Польшу от выполнения обязательств по приему мигрантов из других государств сообщества согласно миграционному пакту. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, окончательное решение по этому вопросу будет принято до 15 октября. Поясняется, что таким образом ЕС «отблагодарит» Варшаву за прием около 1 млн украинских беженцев с 2022 года.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен уведомление о намерении Польши не исполнять положения миграционного акта ЕС по приему мигрантов из других стран сообщества. Ранее аналогичные заявления делал польский премьер Дональд Туск.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 11.10.2025
Украина расширит военное сотрудничество с Великобританией — Минобороны
0
220
13:00 11.10.2025
Хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море — источник
0
287
12:30 11.10.2025
В ГД предложили разрешить декрет на любом сроке беременности
0
337
12:00 11.10.2025
Медведев назвал исключительно важной поддержку СВО со стороны КНДР
0
349
11:30 11.10.2025
Рынок криптовалют потерял около $10 млрд за сутки на фоне торговых споров США и КНР
0
379
11:00 11.10.2025
Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином, но не уверен, состоится ли она
0
395
10:30 11.10.2025
Президент Кубы назвал решение о присуждении Нобелевской премии мира Мачадо позорным
0
463
10:00 11.10.2025
США хотят превратить Венесуэлу в колонию — постпред при ООН
0
425
09:30 11.10.2025
В субботу на юг России обрушатся сильные дожди — Вильфанд
0
462
09:00 11.10.2025
США с 1 ноября увеличат пошлины против КНР на 100%, примут меры контроля экспорта — Трамп
0
503

Возврат к списку