ЕС собирается освободить Польшу от приема мигрантов по миграционному пакту — радио

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС планирует освободить Польшу от выполнения обязательств по приему мигрантов из других государств сообщества согласно миграционному пакту. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, окончательное решение по этому вопросу будет принято до 15 октября. Поясняется, что таким образом ЕС «отблагодарит» Варшаву за прием около 1 млн украинских беженцев с 2022 года.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен уведомление о намерении Польши не исполнять положения миграционного акта ЕС по приему мигрантов из других стран сообщества. Ранее аналогичные заявления делал польский премьер Дональд Туск.