Неизвестный открыл огонь в центре немецкого Гисена, несколько человек ранены — DPA

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный открыл огонь на центральной площади немецкого города Гисен (федеральная земля Гессен). Несколько человек получили ранения, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

Другие подробности пока не приводятся.