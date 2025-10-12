На внешних границах ЕС вводится новая система погранконтроля

09:00 Источник: Интерфакс

Государства-члены ЕС приступают в воскресенье к внедрению на своих внешних границах новой системы пограничного контроля Евросоюза - "системы въезд/выезд" (EES), объявила Европейская комиссия (ЕК).

С 12 октября страны ЕС начинают электронную регистрацию данных граждан государств, не входящих в Евросоюз, которые пересекают внешние границы сообщества для краткосрочного пребывания: 90 дней в течение любого 180-дневного периода. "Это будет происходить постепенно, в течение шести месяцев. В ходе поэтапного внедрения системы государства-члены смогут самостоятельно решать, на каких пунктах пропуска и когда начать её развертывание", - сообщает ЕК в своём коммюнике.

На пунктах пересечения границы, где действует EES, граждане стран, не входящих в Евросоюз, будут регистрировать свои паспортные данные, биометрические данные (изображение лица и отпечатки пальцев), а также данные о въезде или выезде в EES. Это будет делаться при первом въезде и первом выезде. Для каждого последующего въезда и выезда потребуется только быстрая проверка.