0
0
32
НОВОСТИ

Объявлена дата и место проведения «саммита мира», посвященного прекращению огня в Газе

09:10 12.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Саммит мира», созываемый по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, состоится в понедельник в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщила канцелярия президента арабской республики Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Саммит мира» пройдет в Шарм-эш-Шейхе 13 октября, председателями на нем выступят президенты Египта и США. К участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран», — говорится в заявлении, опубликованном на странице офиса ас-Сиси в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 12.10.2025
Переводить пенсии в цифровой рубль в обязательном порядке не планируется - Нилов
0
92
09:00 12.10.2025
На внешних границах ЕС вводится новая система погранконтроля
0
123
21:00 11.10.2025
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в штате Теннесси — шериф
0
940
20:30 11.10.2025
Власти ФРГ решили лишить палестинца германского гражданства за прославление ХАМАС — Bild
0
860
20:00 11.10.2025
Неизвестный открыл огонь в центре немецкого Гисена, несколько человек ранены — DPA
0
872
19:30 11.10.2025
Порядка 5% подростков в РФ страдают расстройством пищевого поведения — эксперт
0
954
19:00 11.10.2025
Эффективность ЗРК Patriot на Украине упала с 42% до 6% — бывший замглавы Генштаба ВСУ
0
983
18:30 11.10.2025
Два судна столкнулись на Байкале в Приангарье, три человека погибли
0
752
18:00 11.10.2025
ВСУ за сутки потеряли от действий российских подразделений около 1 495 боевиков
0
815
17:00 11.10.2025
Британия и США провели воздушную операцию у границ РФ на фоне инцидентов с БПЛА
0
911

Возврат к списку