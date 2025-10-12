Объявлена дата и место проведения «саммита мира», посвященного прекращению огня в Газе

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Саммит мира», созываемый по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, состоится в понедельник в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщила канцелярия президента арабской республики Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Саммит мира» пройдет в Шарм-эш-Шейхе 13 октября, председателями на нем выступят президенты Египта и США. К участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран», — говорится в заявлении, опубликованном на странице офиса ас-Сиси в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).