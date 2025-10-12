Переводить пенсии в цифровой рубль в обязательном порядке не планируется - Нилов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными деньгами или на карту, обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями, которые непонятно где, какие-то цифры, какие-то криптоактивы, какая-то криптовалюта, куда им идти», — сказал Нилов.

«Их нужно успокоить, все будет нормально, — сказал Нилов. — Все выплаты в полном объеме в проиндексированном виде, в зависимости от желания пенсионеров, как были, так и будут. Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать».