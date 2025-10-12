Переводить пенсии в цифровой рубль в обязательном порядке не планируется - Нилов
09:20 12.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными деньгами или на карту, обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями, которые непонятно где, какие-то цифры, какие-то криптоактивы, какая-то криптовалюта, куда им идти», — сказал Нилов.
«Их нужно успокоить, все будет нормально, — сказал Нилов. — Все выплаты в полном объеме в проиндексированном виде, в зависимости от желания пенсионеров, как были, так и будут. Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать».
НОВОСТИ
- 09:10 12.10.2025
- Объявлена дата и место проведения «саммита мира», посвященного прекращению огня в Газе
- 09:00 12.10.2025
- На внешних границах ЕС вводится новая система погранконтроля
- 21:00 11.10.2025
- Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в штате Теннесси — шериф
- 20:30 11.10.2025
- Власти ФРГ решили лишить палестинца германского гражданства за прославление ХАМАС — Bild
- 20:00 11.10.2025
- Неизвестный открыл огонь в центре немецкого Гисена, несколько человек ранены — DPA
- 19:30 11.10.2025
- Порядка 5% подростков в РФ страдают расстройством пищевого поведения — эксперт
- 19:00 11.10.2025
- Эффективность ЗРК Patriot на Украине упала с 42% до 6% — бывший замглавы Генштаба ВСУ
- 18:30 11.10.2025
- Два судна столкнулись на Байкале в Приангарье, три человека погибли
- 18:00 11.10.2025
- ВСУ за сутки потеряли от действий российских подразделений около 1 495 боевиков
- 17:00 11.10.2025
- Британия и США провели воздушную операцию у границ РФ на фоне инцидентов с БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать