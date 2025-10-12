В ХАМАС заявили, что бойцы движения войдут в палестинскую национальную армию
11:45 12.10.2025 Источник: Интерфакс
Движение ХАМАС готово передать другим структурам политический контроль над сектором Газа, однако оружие сложит только после достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию конфликта с Израилем и создания палестинского государства, заявил член политбюро ХАМАС Басем Наим в интервью британскому телеканалу Sky News.
"Мы готовы передать управление, готовы полностью дистанцироваться от любого правительства или управляющего органа. Однако наше оружие будет передано только в руки палестинского государства, и наши бойцы будут интегрированы в палестинскую национальную армию", - подчеркнул Наим.
По его словам, до создания палестинского государства "ни у кого нет права лишать нас права сопротивляться оккупации любыми средствами".
