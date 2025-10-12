0
0
160
НОВОСТИ

В ХАМАС заявили, что бойцы движения войдут в палестинскую национальную армию

11:45 12.10.2025 Источник: Интерфакс

Движение ХАМАС готово передать другим структурам политический контроль над сектором Газа, однако оружие сложит только после достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию конфликта с Израилем и создания палестинского государства, заявил член политбюро ХАМАС Басем Наим в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Мы готовы передать управление, готовы полностью дистанцироваться от любого правительства или управляющего органа. Однако наше оружие будет передано только в руки палестинского государства, и наши бойцы будут интегрированы в палестинскую национальную армию", - подчеркнул Наим.

По его словам, до создания палестинского государства "ни у кого нет права лишать нас права сопротивляться оккупации любыми средствами".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 12.10.2025
Переводить пенсии в цифровой рубль в обязательном порядке не планируется - Нилов
0
350
09:10 12.10.2025
Объявлена дата и место проведения «саммита мира», посвященного прекращению огня в Газе
0
392
09:00 12.10.2025
На внешних границах ЕС вводится новая система погранконтроля
0
405
21:00 11.10.2025
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в штате Теннесси — шериф
0
1082
20:30 11.10.2025
Власти ФРГ решили лишить палестинца германского гражданства за прославление ХАМАС — Bild
0
984
20:00 11.10.2025
Неизвестный открыл огонь в центре немецкого Гисена, несколько человек ранены — DPA
0
980
19:30 11.10.2025
Порядка 5% подростков в РФ страдают расстройством пищевого поведения — эксперт
0
1045
19:00 11.10.2025
Эффективность ЗРК Patriot на Украине упала с 42% до 6% — бывший замглавы Генштаба ВСУ
0
1107
18:30 11.10.2025
Два судна столкнулись на Байкале в Приангарье, три человека погибли
0
843
18:00 11.10.2025
ВСУ за сутки потеряли от действий российских подразделений около 1 495 боевиков
0
899

Возврат к списку