В ХАМАС заявили, что бойцы движения войдут в палестинскую национальную армию

11:45 Источник: Интерфакс

Движение ХАМАС готово передать другим структурам политический контроль над сектором Газа, однако оружие сложит только после достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию конфликта с Израилем и создания палестинского государства, заявил член политбюро ХАМАС Басем Наим в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Мы готовы передать управление, готовы полностью дистанцироваться от любого правительства или управляющего органа. Однако наше оружие будет передано только в руки палестинского государства, и наши бойцы будут интегрированы в палестинскую национальную армию", - подчеркнул Наим.

По его словам, до создания палестинского государства "ни у кого нет права лишать нас права сопротивляться оккупации любыми средствами".