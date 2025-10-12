Ненависть европейцев по отношению к РФ трудно «пробурить» даже американцам – Ушаков
13:10 12.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американцы могут влиять на политику ЕС в отношении России и влияют, но в Европе слишком высокая степень ненависти к РФ. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Американцы могут, конечно, влиять [на политику ЕС в отношении России], они и влияют. Но такая степень ненависти, я бы даже сказал, сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что эту ненависть трудно „пробурить“, даже используя американский бур», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, могут ли США влиять на политику ЕС в отношении РФ.
НОВОСТИ
- 11:45 12.10.2025
- В ХАМАС заявили, что бойцы движения войдут в палестинскую национальную армию
- 09:20 12.10.2025
- Переводить пенсии в цифровой рубль в обязательном порядке не планируется - Нилов
- 09:10 12.10.2025
- Объявлена дата и место проведения «саммита мира», посвященного прекращению огня в Газе
- 09:00 12.10.2025
- На внешних границах ЕС вводится новая система погранконтроля
- 21:00 11.10.2025
- Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в штате Теннесси — шериф
- 20:30 11.10.2025
- Власти ФРГ решили лишить палестинца германского гражданства за прославление ХАМАС — Bild
- 20:00 11.10.2025
- Неизвестный открыл огонь в центре немецкого Гисена, несколько человек ранены — DPA
- 19:30 11.10.2025
- Порядка 5% подростков в РФ страдают расстройством пищевого поведения — эксперт
- 19:00 11.10.2025
- Эффективность ЗРК Patriot на Украине упала с 42% до 6% — бывший замглавы Генштаба ВСУ
- 18:30 11.10.2025
- Два судна столкнулись на Байкале в Приангарье, три человека погибли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать