Ненависть европейцев по отношению к РФ трудно «пробурить» даже американцам – Ушаков

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американцы могут влиять на политику ЕС в отношении России и влияют, но в Европе слишком высокая степень ненависти к РФ. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Американцы могут, конечно, влиять [на политику ЕС в отношении России], они и влияют. Но такая степень ненависти, я бы даже сказал, сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что эту ненависть трудно „пробурить“, даже используя американский бур», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, могут ли США влиять на политику ЕС в отношении РФ.