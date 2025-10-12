Рано утром 13 октября начнется освобождение удерживаемых ХАМАС заложников – правительство Израиля
16:13 12.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Освобождение удерживаемых радикалами заложников в рамках сделки по Газе начнется рано утром 13 октября. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.
«Освобождение заложников начнется рано утром в понедельник. Мы ожидаем, что все 20 живых заложников будут переданы Красному Кресту единовременно. Они будут доставлены на шести или восьми автомобилях без каких-либо торжеств со стороны террористической организации ХАМАС», — сказала она.
«Палестинские заключенные будут освобождены, как только Израиль получит подтверждение, что все наши заложники, которые должны быть освобождены завтра (13 октября — прим. ТАСС), пересекли границу и находятся в Израиле», — сказала она.
