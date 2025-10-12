Ни один израильский представитель не будет принимать участия в «саммите мира» – власти Израиля
17:00 12.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Израиля не будут участвовать в «саммите мира», созываемом в египетском городе Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявила иностранным журналистам официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.
«Ни один израильский представитель не будет принимать участия [в саммите]», — сказала она.
