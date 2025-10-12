0
0
0
НОВОСТИ

Ни один израильский представитель не будет принимать участия в «саммите мира» – власти Израиля

17:00 12.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Израиля не будут участвовать в «саммите мира», созываемом в египетском городе Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявила иностранным журналистам официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

«Ни один израильский представитель не будет принимать участия [в саммите]», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:13 12.10.2025
Рано утром 13 октября начнется освобождение удерживаемых ХАМАС заложников – правительство Израиля
0
184
13:10 12.10.2025
Ненависть европейцев по отношению к РФ трудно «пробурить» даже американцам – Ушаков
0
377
11:45 12.10.2025
В ХАМАС заявили, что бойцы движения войдут в палестинскую национальную армию
0
495
09:20 12.10.2025
Переводить пенсии в цифровой рубль в обязательном порядке не планируется - Нилов
0
597
09:10 12.10.2025
Объявлена дата и место проведения «саммита мира», посвященного прекращению огня в Газе
0
670
09:00 12.10.2025
На внешних границах ЕС вводится новая система погранконтроля
0
685
21:00 11.10.2025
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в штате Теннесси — шериф
0
1248
20:30 11.10.2025
Власти ФРГ решили лишить палестинца германского гражданства за прославление ХАМАС — Bild
0
1128
20:00 11.10.2025
Неизвестный открыл огонь в центре немецкого Гисена, несколько человек ранены — DPA
0
1125
19:30 11.10.2025
Порядка 5% подростков в РФ страдают расстройством пищевого поведения — эксперт
0
1182

Возврат к списку