Ни один израильский представитель не будет принимать участия в «саммите мира» – власти Израиля

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Израиля не будут участвовать в «саммите мира», созываемом в египетском городе Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявила иностранным журналистам официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

«Ни один израильский представитель не будет принимать участия [в саммите]», — сказала она.