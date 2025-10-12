19:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон мог выступать за затягивание конфликта на Украине в интересах своего спонсора бизнесмена Кристофера Харборна, который имеет долю в оборонной компании QinetiQ. Об этом говорится в расследовании газеты The Guardian.

По ее информации, в ноябре 2022 года, уже после отставки с поста главы правительства, Джонсон получил пожертвование в размере 1 млн фунтов от Харборна, которое может считаться самым крупным единоразовым переводом денег для депутата Палаты общин (нижней палаты парламента), коим продолжал оставаться экс-премьер до июня 2023 года. Как указало издание, бизнесмен владеет долей в размере 13% в QinetiQ, которая поставляет беспилотники на Украину, что может свидетельствовать о его заинтересованности в затягивании конфликта.

The Guardian отметила, что реакция Джонсона на это расследование оказалась крайне грубой. В комментарии изданию он назвал материал «жалкими небылицами». «Вам должно быть стыдно. Почему бы вам просто не сменить название на „Правда“? Ваши истории — чушь», — сказал он в комментарии газете.