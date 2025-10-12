Борис Джонсон мог выступать за затягивание конфликта на Украине в интересах своего спонсора - The Guardian
19:21 12.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон мог выступать за затягивание конфликта на Украине в интересах своего спонсора бизнесмена Кристофера Харборна, который имеет долю в оборонной компании QinetiQ. Об этом говорится в расследовании газеты The Guardian.
По ее информации, в ноябре 2022 года, уже после отставки с поста главы правительства, Джонсон получил пожертвование в размере 1 млн фунтов от Харборна, которое может считаться самым крупным единоразовым переводом денег для депутата Палаты общин (нижней палаты парламента), коим продолжал оставаться экс-премьер до июня 2023 года. Как указало издание, бизнесмен владеет долей в размере 13% в QinetiQ, которая поставляет беспилотники на Украину, что может свидетельствовать о его заинтересованности в затягивании конфликта.
The Guardian отметила, что реакция Джонсона на это расследование оказалась крайне грубой. В комментарии изданию он назвал материал «жалкими небылицами». «Вам должно быть стыдно. Почему бы вам просто не сменить название на „Правда“? Ваши истории — чушь», — сказал он в комментарии газете.
НОВОСТИ
- 20:30 12.10.2025
- В Витебской области Белоруссии работники МЧС искали заблудившихся в Миорском и Шумилинском районах
- 20:17 12.10.2025
- В Казахстане впервые избирают акима города
- 20:05 12.10.2025
- Минэнерго РФ продолжает в ручном режиме стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов
- 17:00 12.10.2025
- Ни один израильский представитель не будет принимать участия в «саммите мира» – власти Израиля
- 16:13 12.10.2025
- Рано утром 13 октября начнется освобождение удерживаемых ХАМАС заложников – правительство Израиля
- 13:10 12.10.2025
- Ненависть европейцев по отношению к РФ трудно «пробурить» даже американцам – Ушаков
- 11:45 12.10.2025
- В ХАМАС заявили, что бойцы движения войдут в палестинскую национальную армию
- 09:20 12.10.2025
- Переводить пенсии в цифровой рубль в обязательном порядке не планируется - Нилов
- 09:10 12.10.2025
- Объявлена дата и место проведения «саммита мира», посвященного прекращению огня в Газе
- 09:00 12.10.2025
- На внешних границах ЕС вводится новая система погранконтроля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать