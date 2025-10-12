Минэнерго РФ продолжает в ручном режиме стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство намерено продолжать в ручном режиме поддерживать стабильную ситуацию на рынке топлива РФ и для этого принимать весь спектр необходимых инструментов для этой цели. Об этом журналистам сообщили в министерстве.

«Минэнерго России и правительство Российской Федерации считает своим абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе и продолжает в ручном режиме вести работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, применяя для этого весь спектр необходимых инструментов», — отметили в Минэнерго.