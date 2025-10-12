В Казахстане впервые избирают акима города

20:17 Источник: Интерфакс

В Семее (Казахстан, административный центр Абайской области) в воскресенье началось голосование на выборах акима города, сообщила пресс-служба акимата. По данным госагентства «Казинформ», кандидатами зарегистрированы действующий аким Кокпектинского района области Абай Адлет Кожанбаев, бывший глава городского маслихата и руководитель Центра оказания социальных услуг Айболат Бекжасаров, директор Дворца творчества детей и молодежи, депутат городского маслихата Канат Шапатов и директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства Каныш Тулеуов. Эти выборы акима города – первые в Казахстане, ранее казахстанцы могли избирать лишь акимов сельских округов и районов.