Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли во вьетнамский порт Дананг

21:00 Источник: Интерфакс

Фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли во вьетнамский порт Дананг, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. «Впереди у российских моряков протокольные и спортивные мероприятия с военнослужащими ВМС Вьетнама, а также посещение достопримечательностей и знакомство с местной культурой», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, российских военных встретили официальные лица ВМС Вьетнама и представители посольства РФ. По официальной информации, 1 октября отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана.