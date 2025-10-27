Украинский дрон атаковал микроавтобус в Брянской области, водитель погиб
09:05 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона микроавтобус в поселке Погар Брянской области. Водитель погиб, пять пассажиров пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
«Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителями в поселке Погар Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения», — написал он.
НОВОСТИ
- 09:32 27.10.2025
- Черногория отменяет безвиз для граждан Турции после нападения в Подгорице — премьер
- 09:20 27.10.2025
- Часть россиян получат январские пенсии досрочно — Котяков
- 09:00 27.10.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА над регионами России
- 19:47 26.10.2025
- Berliner Zeitung опубликовал статью украинского историка о дезертирстве в ВСУ
- 18:31 26.10.2025
- В ближайшее время будет организована встреча конгрессменов США с представителями Госдумы РФ - Дмитриев
- 16:57 26.10.2025
- Названы победители московского конкурса «Дизайн-цех»
- 15:16 26.10.2025
- Словакия не станет участвовать в схемах ЕС по финансированию военных расходов Украины - Фицо
- 10:05 26.10.2025
- Крупная группировка ВСУ попала окружение в районе Красноармейска и Димитрова - Герасимов
- 09:55 26.10.2025
- Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» преодолела 14 тыс. км. «и это – не предел» - Герасимов
- 09:50 26.10.2025
- Решающие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем завершены - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать