Украинский дрон атаковал микроавтобус в Брянской области, водитель погиб

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона микроавтобус в поселке Погар Брянской области. Водитель погиб, пять пассажиров пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителями в поселке Погар Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения», — написал он.