Часть россиян получат январские пенсии досрочно — Котяков

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянам, которые получают пенсии на банковские карты, выплаты за январь будут осуществлены досрочно — в конце декабря. Об этом сообщил ТАСС глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы в декабре выплатим две пенсии — декабрьскую и январскую, которую доведем до россиян досрочно. У нас в этом году 12 дней выходных, поэтому сумма авансирования за январь будет больше, чем в прошлом году», — сказал он.