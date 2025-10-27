0
НОВОСТИ

Часть россиян получат январские пенсии досрочно — Котяков

09:20 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянам, которые получают пенсии на банковские карты, выплаты за январь будут осуществлены досрочно — в конце декабря. Об этом сообщил ТАСС глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы в декабре выплатим две пенсии — декабрьскую и январскую, которую доведем до россиян досрочно. У нас в этом году 12 дней выходных, поэтому сумма авансирования за январь будет больше, чем в прошлом году», — сказал он.

