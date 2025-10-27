0
Председатель общества защиты животных задержан после гибели ребенка от нападения собак

10:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Красноярской региональной организации защиты животных задержан после гибели от нападения собак 10-летнего ребенка под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела задержана председатель Красноярской региональной общественной организации защиты животных. По версии следствия, 22 сентября 2025 года между муниципальным учреждением и Красноярской региональной общественной организацией защиты животных был заключен контракт на выполнение мероприятий с бездомными животными, в том числе их отлов. В октябре 2025 года в организацию трижды поступали заявки о фактах нападения агрессивных собак на людей, однако организация не установила местонахождение животных и не провела их отлов», — сообщили в ведомстве.

По информации ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, речь идет об общественной организации «Мой пес». По информации из открытых источников ее возглавляет Ирина Музыка. В ближайшее время женщина будет допрошена, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По версии следствия, мальчик утром 25 октября вышел из своего дома, расположенного на территории садового товарищества «Теремок» Березовского района и направился через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе с ним пасти скот. По пути на ребенка напали бродячие собаки. В результате укусов мальчик скончался на месте происшествия.

