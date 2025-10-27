0
Британия закупит подводные дроны на $200 млн — The Daily Telegraph

10:20 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания потратит 150 млн фунтов стерлингов ($200 млн) на закупку подводных беспилотников для обнаружения мин. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, современные морские дроны могут быть использованы для разминирования в Черном море, а также для охраны критически важных подводных объектов, таких как кабели или трубопроводы. Согласно контракту, размещенному Минобороны Соединенного Королевства, на который ссылается издание, на начальном этапе планируется приобрести 24 подводных дрона. Их характеристики не указываются, однако можно сделать вывод, что стоимость каждого устройства составит около 6 млн фунтов (свыше $8 млн).

