Британия закупит подводные дроны на $200 млн — The Daily Telegraph
10:20 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания потратит 150 млн фунтов стерлингов ($200 млн) на закупку подводных беспилотников для обнаружения мин. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
По ее информации, современные морские дроны могут быть использованы для разминирования в Черном море, а также для охраны критически важных подводных объектов, таких как кабели или трубопроводы. Согласно контракту, размещенному Минобороны Соединенного Королевства, на который ссылается издание, на начальном этапе планируется приобрести 24 подводных дрона. Их характеристики не указываются, однако можно сделать вывод, что стоимость каждого устройства составит около 6 млн фунтов (свыше $8 млн).
НОВОСТИ
- 11:05 27.10.2025
- Большая часть Красноармейска перешла под контроль сил РФ — Пушилин
- 11:00 27.10.2025
- РФ и Вьетнам работают над установлением железнодорожного сообщения — Оверчук
- 10:32 27.10.2025
- Фон дер Ляйен делает ЕС зависимым от США и рвет связи с Китаем — China Daily
- 10:05 27.10.2025
- Даванков предложил дать бизнесу право на ошибку при налоговых нарушениях
- 10:00 27.10.2025
- Председатель общества защиты животных задержан после гибели ребенка от нападения собак
- 09:32 27.10.2025
- Черногория отменяет безвиз для граждан Турции после нападения в Подгорице — премьер
- 09:20 27.10.2025
- Часть россиян получат январские пенсии досрочно — Котяков
- 09:05 27.10.2025
- Украинский дрон атаковал микроавтобус в Брянской области, водитель погиб
- 09:00 27.10.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА над регионами России
- 19:47 26.10.2025
- Berliner Zeitung опубликовал статью украинского историка о дезертирстве в ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать