РФ и Вьетнам работают над установлением железнодорожного сообщения — Оверчук

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Вьетнам для улучшения связанности двух стран работают над вопросом установления железнодорожного сообщения через территорию Китая и Монголии. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

«Реализуется идея установления железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и через Монголию. Все это работает на то, чтобы улучшить связанность наших двух стран», — сказал Оверчук.