Большая часть Красноармейска перешла под контроль сил РФ — Пушилин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы взяли под контроль большую часть Красноармейска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Здесь мы также видим, что сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем Вооруженных сил РФ», — сказал Пушилин.