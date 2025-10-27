Пашинян считает, что армянская армия должна быть не боеспособной, а обороноспособной

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что армия его страны должна быть не боеспособной, а обороноспособной. Об этом он заявил в парламенте республики.

«Сегодня мы стремительно развиваем нашу армию. Но мы также развиваем и концепцию, на которой основана наша армия. И мы говорим, что у нашей армии нет задач, которые нужно решать за пределами территории Армении. Мы даже считаем очень важным в нашем повседневном разговоре переименовать понятие „боеспособной армии“ в понятие „обороноспособной армии“, поскольку понятие „боеспособная армия“ не определяет, где может произойти это потенциальное сражение. А „обороноспособная армия“ должна быть способна защитить территориальную целостность и суверенитет Армении», — отметил он.

Оппозиционные политики обвиняют Пашиняна в сокращении структуры и снижении боеспособности вооруженных сил Армении по требованию Азербайджана. Одним из свидетельств этого, по их мнению, стало решение правительства о сокращении срока обязательной военной службы с двух до полутора лет.