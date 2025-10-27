Трамп заявил, что не имеет отношения к вопросу об использовании российских активов Европой
11:32 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что непричастен к вопросу об использовании Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной сферы Украины. Его беседа с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпура в Токио транслировалась на сайте Белого дома.
Главу государства спросили, должен ли ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования украинских ВС. «Это вы должны спросить у ЕС. Я к этому не имею отношения. Это дело ЕС», — ответил Трамп.
