В Крыму прошла Научная неделя здорового долголетия и персонализированной медицины

11:10

Фото пресс-службы курорта «Мрия»

На территории курорта «Мрия» в Крыму в рамках Научной недели здорового долголетия и персонализированной медицины были выработаны практические решения для трансформации санаторно-курортного сектора.

С 18 по 24 октября на курорте “Мрия” состоялись IX Научно-экспертная конференция “Разумовские чтения” и Научный совет курорта “Мрия”. Мероприятия объединили более 500 топ-менеджеров, врачей, ученых и представителей государственных структур для формирования новой парадигмы оздоровительного туризма, ориентированной на персонализацию и активное долголетие.

Главная тема конференции — “Старение и антистарение: от практики к теории и обратно”. Участники раскрыли методы профилактики профессионального выгорания и подходы к трудовому долголетию. Несколько работ были посвящены адаптации к стрессу, лечению хронических болей, реабилитации после травм и цифровизации в санаториях и курортах. Ключевым экспертом выступил президент Национальной курортной ассоциации, заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Сеченовского университета и академик РАН Александр Разумов.

Также во время конференции прошел конкурс профессионального мастерства крымских инструкторов лечебной физкультуры, где они продемонстрировали навыки в реабилитации. Отдельная сессия погрузила участников в тему построения бренда курорта. На мастер-классе эксперты поделились кейсами, как создать устойчивую корпоративную систему, снизить текучесть кадров, повысить клиентский сервис и прибыль.

«Сегодняшние инвестиции в научную и кадровую базу курортной отрасли – залог устойчивого роста и конкурентоспособности на российской и международной арене, – отметил Самвел Саруханян, генеральный директор курорта “Мрия”. – Наша задача – предложить рынку не просто отдых, а комплексные, научно обоснованные решения для управления здоровьем и качеством жизни, которые будут востребованы корпоративными и частными гостями. Проведение «Разумовских чтений», Научных советов и планируемый Форум «Здравница-2026» являются частью нашей долгосрочной стратегии по возрождению и продвижению Крыма как оздоровительного центра».

В этом году частью “Разумовских чтений” стало заседание Научного совета курорта “Мрия”, где сконцентрировались на персонализированной медицине и здоровом долголетии. Среди тем такие популярные направления, как генетические маркеры, молекулярно-генетические исследования, здоровье сердечно-сосудистой системы, энотерапия, коррекция биологического возраста, персонализированное питание в восстановительной и превентивной медицине.

В рамках деловой программы прошел «Бизнес-клуб лидеров», где собственники и управляющие курортов обсудили стратегии кадрового развития, повышения маржинальности и усиления клиентоориентированности. Практические мастер-классы были посвящены построению сильного курортного бренда и внедрению стандартов, повышающих лояльность и доходность. Особое внимание было уделено развитию человеческого капитала. В рамках конференции состоялся конкурс профессионального мастерства среди инструкторов лечебной физкультуры.

Важным признанием вклада курорта в отрасль стало вручение генеральному директору «Мрии» Самвелу Саруханяну Серебряной медали имени И. П. Павлова «За вклад в развитие медицины здорового долголетия» от доктора медицинских наук, профессора и академика РАН Юрия Рахманина.

Еще одной стратегической инициативой, представленной в ходе Недели, стала «Школа здорового долголетия» – совместный образовательный проект курорта «Мрия» и Крымского федерального университета. Это первая в России академическая программа дополнительного профессионального образования по направлению “Медицина здорового долголетия”, созданная для формирования научной школы по превентивной диагностике и персонализированной коррекции биологического возраста.

“Школа здорового долголетия” будет готовить специалистов в области персонализированного управления здоровьем и активного долголетия, которые эффективно работают в условиях меняющегося мира, – рассказал Арсений Труханов, доктор биологических наук, руководитель Центра научно-исследовательской деятельности курорта “Мрия”. – Образовательная программа включит теорию и практику превентивной диагностики, коррекции возрастных изменений и реабилитации пациентов. Наш совместный образовательный проект с КФУ — важный шаг в развитии санаторно-курортной отрасли страны”

Апробация учебных модулей «Школы», проведенная для 75 специалистов из разных регионов России, подтвердила высокий спрос на подобные образовательные продукты. Ключевыми экспертами стали: доктор химических наук, профессор кафедры биологической и общей химии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Владимир Дадали и доктор медицинских наук, академик РАН и президент Национальной академии активного долголетия Юрий Рахманин.