Строительство накопителей энергии на юге России обойдется дешевле традиционной генерации

12:05 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возведение систем накопления энергии на юге России для покрытия энергодефицита в регионах будет дешевле строительства объектов традиционной генерации. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

«Эта технология не дешевая, но по уровню капитальных затрат строительство накопителей уже сейчас ниже, чем строительство новой традиционной генерации», — сказал он.

