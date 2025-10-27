0
0
35
НОВОСТИ

Трамп заявил, что у него с Маском сохраняются хорошие отношения

12:20 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с американским предпринимателем Илоном Маском, несмотря на ссору, последовавшую за уходом миллиардера из команды главы государства.

«Все хорошо с Илоном. Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился. <…> Он хороший и очень способный парень», — сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Японию, трансляция разговора велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам президента, он время от времени поддерживает с Маском связь. Трамп также отметил, что у миллиардера «был неудачный период» в жизни.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 27.10.2025
ЕК может предложить странам ЕС взять совместный кредит на помощь Украине — Politico
0
35
12:05 27.10.2025
Строительство накопителей энергии на юге России обойдется дешевле традиционной генерации
0
92
12:00 27.10.2025
В ночь на понедельник воздушную границу Литвы нарушили более 60 шаров с контрабандой
0
93
11:40 27.10.2025
Умный друг и помощник СберКот поселился в умных колонках Sber
0
131
11:32 27.10.2025
Трамп заявил, что не имеет отношения к вопросу об использовании российских активов Европой
0
167
11:20 27.10.2025
Пашинян считает, что армянская армия должна быть не боеспособной, а обороноспособной
0
178
11:10 27.10.2025
В Крыму прошла Научная неделя здорового долголетия и персонализированной медицины
0
172
11:05 27.10.2025
Большая часть Красноармейска перешла под контроль сил РФ — Пушилин
0
202
11:00 27.10.2025
РФ и Вьетнам работают над установлением железнодорожного сообщения — Оверчук
0
203
10:32 27.10.2025
Фон дер Ляйен делает ЕС зависимым от США и рвет связи с Китаем — China Daily
0
250

Возврат к списку