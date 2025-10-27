Трамп заявил, что у него с Маском сохраняются хорошие отношения

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с американским предпринимателем Илоном Маском, несмотря на ссору, последовавшую за уходом миллиардера из команды главы государства.

«Все хорошо с Илоном. Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился. <…> Он хороший и очень способный парень», — сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Японию, трансляция разговора велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам президента, он время от времени поддерживает с Маском связь. Трамп также отметил, что у миллиардера «был неудачный период» в жизни.