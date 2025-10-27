ЕК может предложить странам ЕС взять совместный кредит на помощь Украине — Politico
12:32 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) может предложить странам ЕС взять совместный кредит на десятки миллиардов евро в помощь Украине, если сообществу не удастся прийти к консенсусу по вопросу так называемого «репарационного кредита» для Киева за счет замороженных в Европе российских суверенных активов. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По их словам, ожидается, что ЕК в ближайшие недели представит документ, куда будет входить новое предложение об экспроприации российских активов, а также идея о совместном взятии на себя долговых обязательств странами ЕС. В документе может быть обозначен и третий вариант — отказ от дальнейшей финансовой поддержки Украины, однако дипломаты отметили, что на него может согласиться только Венгрия.
Собеседники Politico подчеркнули, что перспектива увеличения долга не понравится большинству стран ЕС, которые по-прежнему считают «репарационный кредит» лучшим механизмом финансирования Киева. Отмечается, что ЕК может предложить этот вариант, чтобы «запугать» страны сообщества и побудить их к действию.
