В шведских тюрьмах подготовят отделения для уголовников в возрасте 13-14 лет

13:05 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тюремная и пробационная служба Швеции получила от правительства задание подготовить специальные отделения для несовершеннолетних уголовников в возрасте 13-14 лет. Это дополнение к прежнему поручению, касавшемуся осужденных за тяжкие преступления 15-17-летних подростков, сообщает правительственная канцелярия.

Специальные тюрьмы для детей должны быть готовы к 1 июлю 2026 года.

В августе 2023 года правительству был представлен доклад, в котором предлагалось вместо помещения в закрытые учреждения для несовершеннолетних назначать малолетним правонарушителям тюремное заключение или лишение свободы в специальных отделениях для несовершеннолетних в уже имеющихся учреждениях тюремной и пробационной службы. Такие учреждения должны быть адаптированы к потребностям несовершеннолетних, где отправной точкой является невозможность отбывания детьми наказания вместе со взрослыми.

В проекте доклада Законодательного совета «Снижение возраста уголовной ответственности за тяжкие преступления» предусмотрена возможность тюремного заключения для 13- или 14-летних лиц, осужденных за преступление, подпадающее под сниженный возраст уголовной ответственности. В связи с этим поручение тюремной и пробационной службе по подготовке к созданию тюрем для несовершеннолетних дополняется и должно включать новую целевую группу.

