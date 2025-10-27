0
0
113
Песков не стал раскрывать нюансы предложенной США концепции решения по Украине

13:32 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать нюансы концепции украинского урегулирования, предложенной США на саммите в Анкоридже. Представитель Кремля также оставил без комментариев вопрос о том, насколько эта концепция соотносится с российскими идеями по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями.

«Нет, не мог бы раскрыть», — сказал Песков, отвечая на соответствующие вопросы ТАСС.

