Песков не стал раскрывать нюансы предложенной США концепции решения по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать нюансы концепции украинского урегулирования, предложенной США на саммите в Анкоридже. Представитель Кремля также оставил без комментариев вопрос о том, насколько эта концепция соотносится с российскими идеями по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями.

«Нет, не мог бы раскрыть», — сказал Песков, отвечая на соответствующие вопросы ТАСС.