«Буревестник» не напряжет отношения РФ и США, они и так в «оцепенении» — Песков
14:12 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испытания ракеты «Буревестник» не должны каким бы то ни было образом повредить отношениям Москвы и Вашингтона. Они и так на минимальном уровне, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь нет ничего такого, что может и должно „напрячь“ отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — заметил представитель Кремля.
«Пока лишь наметились первые робкие усилия, для того чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения», — добавил Песков.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать