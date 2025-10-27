В РФ планируют увеличить расходы на науку до 6 трлн 200 млрд руб. к 2030 году — Чернышенко

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы на науку в РФ планируется значительно увеличить до 6 трлн 200 млрд рублей к 2030 году. При этом 3,5 трлн рублей планируется выделить из бюджета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на большой конференции «Приоритет — технологическое лидерство».

«6 трлн 200 млрд рублей — цифра колоссальная. Порядка 3,5 трлн — это бюджетные средства», — сказал он на открытой дискуссии «Университеты технологического лидерства: вызовы и решения».