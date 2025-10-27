0
НОВОСТИ

Для РФ обеспечение безопасности жизненно важно на фоне истерики Европы — Песков

15:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия последовательно работает над укреплением собственной безопасности, особенно на фоне усиливающегося милитаристского настроя и «внутренней истерики» Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи происходит разработка новых систем вооружения, к которым относится и озвученная система [„Буревестник“]», — заявил Песков, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать испытания ракеты как сигнал США и Европе в ответ на усиливающееся экономическое давление.

«Обеспечение безопасности для нашей страны — вопрос жизненно важный, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы видим прежде всего у европейцев. Европейцы находятся в состоянии внутренней истерики — русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность», — заявил Песков.

