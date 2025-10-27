Суд в Италии постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца
15:12 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова во исполнение европейского ордера на арест. Об этом сообщил журналистам его адвокат Никола Канестрини.
«Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что сегодня Апелляционный суд Болоньи принял решение о его передаче Германии во исполнение европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом Германии», — сказал он.
Адвокат сообщил о намерении обратиться в Кассационный суд, чтобы оспорить это решение. «Защита повторяет, что не успокоится, пока судья окончательно не рассмотрит аспекты международного права и основных прав, затрагиваемые в деле», — сказал юрист.
