РФ готова наладить отношения с США, но исходит из своих интересов — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия остается открытой для налаживания отношений с США, несмотря на недружественные шаги Вашингтона. В то же время Москва исходит из своих собственных интересов, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот процесс (вывода отношений с США с минимального уровня — прим. ТАСС) осложняется теми самыми действиями в отношении нас, о которых мы говорим», — напомнил представитель Кремля об американских санкциях и угрозах.

«Тем не менее мы все равно, исходя из прежде всего своих собственных интересов, остаемся открытыми для налаживания отношений», — указал Песков.