Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО
13:32 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 490 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 160 человек, от действий группировок «Запад» — до 220, «Южная» — до 355, «Центр» — до 480, на направлении «Востока» — до 220, «Днепра» — свыше 55 военнослужащих.
