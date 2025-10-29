0
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО

13:32 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 490 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 160 человек, от действий группировок «Запад» — до 220, «Южная» — до 355, «Центр» — до 480, на направлении «Востока» — до 220, «Днепра» — свыше 55 военнослужащих.

НОВОСТИ

