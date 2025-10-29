Трамп не может заставить РФ и Украину прекратить конфликт и перейти к переговорам — Вэнс
16:32 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп выступает посредником в вопросе завершения украинского конфликта, но он не может заставить Россию и Украину прекратить его и перейти к мирному урегулированию. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете New York Post.
«Мы действительно считаем, что мы достигли точки, когда прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины. Но поймите, президент [Трамп] может только открыть дверь. Он не может заставить ни одну из сторон пройти дальше», — сказал Вэнс.
НОВОСТИ
- 16:12 29.10.2025
- Вэнс считает, что сложно дать прогноз относительно будущего украинского урегулирования
- 16:00 29.10.2025
- Суд в Петербурге снова арестовал на 13 суток уличную певицу Логинову
- 15:32 29.10.2025
- «Посейдон» уникален по скорости и глубине движения, его нельзя перехватить — Путин
- 15:29 29.10.2025
- Редевелопмент исторических промзон создает в Москве новые точки роста
- 15:12 29.10.2025
- Россияне должны иметь возможность купить рыбу по приемлемой цене — Путин
- 15:00 29.10.2025
- Украина не продержится до весны 2026 года без помощи Запада — The Times
- 14:32 29.10.2025
- В очереди на границе Белоруссии с Литвой ожидают почти 1,6 тыс. грузовых машин
- 14:12 29.10.2025
- ВС РФ поразили поезд, перевозивший вооружение и технику ВСУ
- 14:00 29.10.2025
- Москва опирается на оценку военных технологий РФ Путиным, а не Трампом — Песков
- 13:32 29.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать