Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили в Казахстане военное сотрудничество

09:05 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы оборонных ведомств России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин провели в Алма-Ате двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили актуальные направления военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Встреча состоялась на полях заседания Совета министров обороны (СМО) государств — участников СНГ. «Сотрудничество между Беларусью и Россией носит стратегический характер, поэтому заседание СМО СНГ — еще один повод встретится и сверить часы по актуальным направления военного сотрудничества», — говорится в тексте.

