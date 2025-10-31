Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили в Казахстане военное сотрудничество
09:05 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы оборонных ведомств России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин провели в Алма-Ате двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили актуальные направления военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
Встреча состоялась на полях заседания Совета министров обороны (СМО) государств — участников СНГ. «Сотрудничество между Беларусью и Россией носит стратегический характер, поэтому заседание СМО СНГ — еще один повод встретится и сверить часы по актуальным направления военного сотрудничества», — говорится в тексте.
