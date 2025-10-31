Китай готов освободить от пошлин все товары из стран Африки — Си Цзиньпин
09:20 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти готовы полностью освободить от пошлин все товары из стран Африки, поддерживающих с КНР дипломатические отношения. Об этом заявил председатель Си Цзиньпин.
«Мы готовы предоставить 100-процентную беспошлинную льготу по всем тарифным позициям африканским странам, установившим с Китаем дипломатические отношения», — сообщил китайский лидер, выступая на 32-й неформальной встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
