НОВОСТИ

Китай готов освободить от пошлин все товары из стран Африки — Си Цзиньпин

09:20 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы полностью освободить от пошлин все товары из стран Африки, поддерживающих с КНР дипломатические отношения. Об этом заявил председатель Си Цзиньпин.

«Мы готовы предоставить 100-процентную беспошлинную льготу по всем тарифным позициям африканским странам, установившим с Китаем дипломатические отношения», — сообщил китайский лидер, выступая на 32-й неформальной встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

