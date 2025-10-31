США намерены развернуть международные силы в Газе в течение нескольких недель — ТВ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты разрабатывают план по размещению международных стабилизационных сил в секторе Газа в течение нескольких недель.



Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.