НОВОСТИ

США намерены развернуть международные силы в Газе в течение нескольких недель — ТВ

11:00 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты разрабатывают план по размещению международных стабилизационных сил в секторе Газа в течение нескольких недель.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

