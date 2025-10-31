Путин включил в Совбез Руденю как полпреда в СЗФО и исключил Краснова
16:12 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю и исключил из него председателя Верховного суда России Игоря Краснова. Указ опубликован на портале правовых актов.
«Включить в состав в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Руденю И. М. — полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; исключить из состава Краснова И. В.», — говорится в документе.
