Москвичи собрали 13 тонн гуманитарной помощи детям в новые регионы и приграничье

15:46

Жители столицы направили в штабы «Москва помогает» и волонтерские центры «Доброе место» более 13 т гуманитарной помощи. Сбор помощи проходил в рамках ставшей традиционной акции «Соберем ребенка в школу». Эта акция объединяет горожан, столичные школы, колледжи, вузы и коммерческие организации, которые передают в штабы необходимые для жизни вещи, канцелярские принадлежности, рюкзаки, школьную форму, обувь и предметы первой необходимости.

«Акция “Соберем ребенка в школу” проходила в столице уже четвертый год подряд, - сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. - Сбор гуманитарной помощи объединил семьи, школы, колледжи, вузы, организации. Они передали необходимые для жизни вещи, канцелярские принадлежности, порадовали будущих музыкантов, скульпторов, инженеров, живописцев и иллюстраторов. Москвичи делились своим душевным теплом и заботой в каждом подарке».

Штабы «Москва помогает» работают во всех городских округах. Горожане принесли в них письменные принадлежности (карандаши, ручки, стержни, ластики, точилки, ножницы, скотч и фломастеры, тетради, офисную бумагу, стикеры, пазлы, белый и цветной картон, счеты, степлеры, клеи-карандаши, а также обложки для тетрадей и контурных карт, таблицы умножения, закладки и текстовые делители). Юные музыканты получат нотные тетради, скрипки и гитары. Будущие художники и скульпторы - альбомы, краски, пастель, гуашь, наборы кисточек и стаканы-непроливайки, покрытия для стола, массу для лепки, пластилин разных цветов.