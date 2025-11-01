Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над регионами России

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 31 октября до 07:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов: 45 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Самарской области, 11 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе шесть БПЛА, летевших на Москву, по 10 БПЛА — над территориями Воронежской и Ростовской областей, четыре БПЛА — над территорией Тульской области, по два БПЛА — над территориями Липецкой и Рязанской областей и по одному БПЛА — над территориями Курской и Калужской областей», — сообщили в военном ведомстве.