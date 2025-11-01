Лидеры экономик АТЭС назвали нынешний этап переломным в регионе

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) переживает переломный этап, необходимо предпринимать конкретные действия для обеспечения экономического роста на благо всех. Об этом говорится в Кёнджуской декларации лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переломном этапе. Мы признаем, что глобальная торговая система по-прежнему сталкивается со значительными проблемами. Кроме того, быстрое развитие преобразующих технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), и демографические сдвиги, перекраивающие рынки труда, влекут за собой глубокие и долгосрочные последствия для экономик АТЭС. В этой связи мы призываем к укреплению сотрудничества и конкретным действиям для обеспечения экономического роста на благо всех», — говорится в документе.