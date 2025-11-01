0
0
68
НОВОСТИ

Лидеры экономик АТЭС назвали нынешний этап переломным в регионе

08:40 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) переживает переломный этап, необходимо предпринимать конкретные действия для обеспечения экономического роста на благо всех. Об этом говорится в Кёнджуской декларации лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переломном этапе. Мы признаем, что глобальная торговая система по-прежнему сталкивается со значительными проблемами. Кроме того, быстрое развитие преобразующих технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), и демографические сдвиги, перекраивающие рынки труда, влекут за собой глубокие и долгосрочные последствия для экономик АТЭС. В этой связи мы призываем к укреплению сотрудничества и конкретным действиям для обеспечения экономического роста на благо всех», — говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 01.11.2025
Новый лидер партии Гоминьдан на Тайване обвинила НАТО в конфликте на Украине
0
53
08:50 01.11.2025
ВС РФ нанесли удар по Яворовскому полигону на Украине
0
90
08:30 01.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над регионами России
0
129
22:45 31.10.2025
Под давлением США Венесуэла обратилась за определенной помощью к России, Китаю и Ирану - WP
0
794
22:15 31.10.2025
Тысячи литовских грузовиков застряли в Белоруссии из-за решения Вильнюса и ответа Минска
0
802
21:01 31.10.2025
Пентагон готов отправить «Томагавки» на Украину. Решение – за Трампом - CNN
0
882
20:54 31.10.2025
Уникальный сурдологический центр открыт в НИКИ имени Свержевского – Собянин
0
694
20:16 31.10.2025
Индексации тарифов на электроэнергию перенесена с 1 июля на 1 октября 2026 г - ФАС
0
785
19:25 31.10.2025
Нанесение ударов по территории Венесуэлы США не планируют - Трамп
0
727
18:40 31.10.2025
В Карибском море на расстоянии удара по Венесуэле подошли два корабля ВМС США - СМИ
0
770

Возврат к списку