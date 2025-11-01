Лидеры экономик АТЭС назвали нынешний этап переломным в регионе
08:40 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) переживает переломный этап, необходимо предпринимать конкретные действия для обеспечения экономического роста на благо всех. Об этом говорится в Кёнджуской декларации лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переломном этапе. Мы признаем, что глобальная торговая система по-прежнему сталкивается со значительными проблемами. Кроме того, быстрое развитие преобразующих технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), и демографические сдвиги, перекраивающие рынки труда, влекут за собой глубокие и долгосрочные последствия для экономик АТЭС. В этой связи мы призываем к укреплению сотрудничества и конкретным действиям для обеспечения экономического роста на благо всех», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 09:00 01.11.2025
- Новый лидер партии Гоминьдан на Тайване обвинила НАТО в конфликте на Украине
- 08:50 01.11.2025
- ВС РФ нанесли удар по Яворовскому полигону на Украине
- 08:30 01.11.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над регионами России
- 22:45 31.10.2025
- Под давлением США Венесуэла обратилась за определенной помощью к России, Китаю и Ирану - WP
- 22:15 31.10.2025
- Тысячи литовских грузовиков застряли в Белоруссии из-за решения Вильнюса и ответа Минска
- 21:01 31.10.2025
- Пентагон готов отправить «Томагавки» на Украину. Решение – за Трампом - CNN
- 20:54 31.10.2025
- Уникальный сурдологический центр открыт в НИКИ имени Свержевского – Собянин
- 20:16 31.10.2025
- Индексации тарифов на электроэнергию перенесена с 1 июля на 1 октября 2026 г - ФАС
- 19:25 31.10.2025
- Нанесение ударов по территории Венесуэлы США не планируют - Трамп
- 18:40 31.10.2025
- В Карибском море на расстоянии удара по Венесуэле подошли два корабля ВМС США - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать