Новый лидер партии Гоминьдан на Тайване обвинила НАТО в конфликте на Украине

09:00 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранная новым лидером оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване Чжэн Ливэнь заявила, что расширение НАТО на восток стало главной причиной конфликта на Украине. Политик, которая должна приступить к обязанностям партийного лидера с 1 ноября, дала интервью медиагруппе Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

«НАТО обещала России не расширяться на восток, но НАТО неоднократно нарушала свои обещания и расширялась на восток, в конечном итоге дойдя до границ России. Это основная причина [конфликта на Украине]», — сказала Чжэн Ливэнь.

Она подчеркнула, что если бы страны Североатлантического альянса отказались от планов вступления Украины, «этой проблемы бы не возникло».

Чжэн Ливэнь возразила корреспонденту, который, задавая ей вопрос, назвал Россию диктатурой. «Россия уже много лет демократизируется. Ни одна демократия в мире не идеальна, даже у американской демократии сегодня есть много проблем, требующих реформ. Но он (Владимир Путин — прим. ТАСС) — президент, избранный демократическим путем», — отметила политик.

Она призвала к «прагматичному решению» международных споров. «Если каждый будет настаивать на своих политических требованиях или политической пропаганде, многие вопросы будет невозможно решить и все будут просто говорить, не обращая внимания друг на друга», — добавила она.

