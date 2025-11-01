Судебные приставы за 9 месяцев взыскали долгов на более 900 млрд рублей

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные приставы России за 9 месяцев этого года взыскали с должников свыше 900 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

«За 9 месяцев этого года сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 900 млрд рублей», — сказал он. За 9 месяцев прошлого года приставы собрали долгов на 845 млрд рублей.