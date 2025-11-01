Судебные приставы за 9 месяцев взыскали долгов на более 900 млрд рублей
10:00 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебные приставы России за 9 месяцев этого года взыскали с должников свыше 900 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.
«За 9 месяцев этого года сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 900 млрд рублей», — сказал он. За 9 месяцев прошлого года приставы собрали долгов на 845 млрд рублей.
НОВОСТИ
- 10:35 01.11.2025
- «Оплата улыбкой» доступна на всех станциях метро в Новосибирске
- 10:30 01.11.2025
- Снег и сильный ветер до 35 м/с прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке
- 09:30 01.11.2025
- Драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет — Bild
- 09:00 01.11.2025
- Новый лидер партии Гоминьдан на Тайване обвинила НАТО в конфликте на Украине
- 08:50 01.11.2025
- ВС РФ нанесли удар по Яворовскому полигону на Украине
- 08:40 01.11.2025
- Лидеры экономик АТЭС назвали нынешний этап переломным в регионе
- 08:30 01.11.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над регионами России
- 22:45 31.10.2025
- Под давлением США Венесуэла обратилась за определенной помощью к России, Китаю и Ирану - WP
- 22:15 31.10.2025
- Тысячи литовских грузовиков застряли в Белоруссии из-за решения Вильнюса и ответа Минска
- 21:01 31.10.2025
- Пентагон готов отправить «Томагавки» на Украину. Решение – за Трампом - CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать