0
0
108
НОВОСТИ

Судебные приставы за 9 месяцев взыскали долгов на более 900 млрд рублей

10:00 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные приставы России за 9 месяцев этого года взыскали с должников свыше 900 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

«За 9 месяцев этого года сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 900 млрд рублей», — сказал он. За 9 месяцев прошлого года приставы собрали долгов на 845 млрд рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:35 01.11.2025
«Оплата улыбкой» доступна на всех станциях метро в Новосибирске
0
52
10:30 01.11.2025
Снег и сильный ветер до 35 м/с прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке
0
86
09:30 01.11.2025
Драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет — Bild
0
193
09:00 01.11.2025
Новый лидер партии Гоминьдан на Тайване обвинила НАТО в конфликте на Украине
0
258
08:50 01.11.2025
ВС РФ нанесли удар по Яворовскому полигону на Украине
0
266
08:40 01.11.2025
Лидеры экономик АТЭС назвали нынешний этап переломным в регионе
0
247
08:30 01.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над регионами России
0
245
22:45 31.10.2025
Под давлением США Венесуэла обратилась за определенной помощью к России, Китаю и Ирану - WP
0
867
22:15 31.10.2025
Тысячи литовских грузовиков застряли в Белоруссии из-за решения Вильнюса и ответа Минска
0
898
21:01 31.10.2025
Пентагон готов отправить «Томагавки» на Украину. Решение – за Трампом - CNN
0
952

Возврат к списку