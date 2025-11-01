Цена газа в Европе в октябре оказалась почти на 16% ниже, чем годом ранее

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена газа в Европе по итогам октября снизилась на 2% к сентябрю, до около $385 за 1 тыс. кубометров, а в годовом сравнении — почти на 16%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС.

Цена газа на европейских хабах перешла к росту осенью прошлого года и в I квартале текущего составила $509 за 1 тыс. куб. м, в II квартале — $420, в III квартале — $399. В целом за период января — октября котировки увеличились на 19% к аналогичному периоду прошлого года — до $437.

Если 30 сентября фьючерсы на газ торговались около $380 за 1 тыс. куб. м, то 31 октября торги закрылись на уровне $372 — на 2% ниже по сравнению с концом прошлого месяца.