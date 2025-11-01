Цена газа в Европе в октябре оказалась почти на 16% ниже, чем годом ранее
11:30 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена газа в Европе по итогам октября снизилась на 2% к сентябрю, до около $385 за 1 тыс. кубометров, а в годовом сравнении — почти на 16%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС.
Цена газа на европейских хабах перешла к росту осенью прошлого года и в I квартале текущего составила $509 за 1 тыс. куб. м, в II квартале — $420, в III квартале — $399. В целом за период января — октября котировки увеличились на 19% к аналогичному периоду прошлого года — до $437.
Если 30 сентября фьючерсы на газ торговались около $380 за 1 тыс. куб. м, то 31 октября торги закрылись на уровне $372 — на 2% ниже по сравнению с концом прошлого месяца.
НОВОСТИ
- 12:00 01.11.2025
- Россия и Китай приложат усилия для наращивания товарооборота — Мантуров
- 11:00 01.11.2025
- Российскую туристку приговорили к условному сроку за поджог тополиного пуха в Сеуле
- 10:35 01.11.2025
- «Оплата улыбкой» доступна на всех станциях метро в Новосибирске
- 10:30 01.11.2025
- Снег и сильный ветер до 35 м/с прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке
- 10:00 01.11.2025
- Судебные приставы за 9 месяцев взыскали долгов на более 900 млрд рублей
- 09:30 01.11.2025
- Драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет — Bild
- 09:00 01.11.2025
- Новый лидер партии Гоминьдан на Тайване обвинила НАТО в конфликте на Украине
- 08:50 01.11.2025
- ВС РФ нанесли удар по Яворовскому полигону на Украине
- 08:40 01.11.2025
- Лидеры экономик АТЭС назвали нынешний этап переломным в регионе
- 08:30 01.11.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над регионами России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать