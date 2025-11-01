0
Россия и Китай приложат усилия для наращивания товарооборота — Мантуров

12:00 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России и Китая приложат совместные усилия для наращивания двустороннего товарооборота. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

«За последние четыре года мы добились существенного прогресса: объем двусторонней торговли вырос более чем в два раза, до [примерно] $245 млрд. В текущем году отмечаем некоторое снижение этого показателя, что обусловлено рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами — нам необходимо приложить дополнительные усилия для возвращения в режим роста», — сообщил он на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

По словам вице-премьера, в этом контексте своевременным шагом стало подписание в мае обновленного межправительственного соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций. «На днях этот документ был ратифицирован российской стороной и в декабре вступит в силу», — добавил он.

Объем торговли двух стран в 2023 году увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд. В 2024 году КНР и Россия обновили рекорд, доведя показатель до более чем $244 млрд. За минувший январь — сентябрь этот показатель сократился на 9,4% в годовом исчислении, до $163,62 млрд.

