Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду вступит в силу в ноябре. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду: для юридических лиц — до 40 тысяч рублей; для должностных лиц — до 10 тысяч рублей. Все те, кто отвечает за подачу тепла в дома и социальные объекты, — региональные и муниципальные органы власти, ресурсоснабжающие организации, концессионеры, управляющие компании — должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами», — написал Володин в своем канале в Max.

Отмечается, что указанный законопроект вступит в силу 7 ноября.

С 1 ноября начнет работать закон о проверке сведений об абонентах. Операторы не вправе обслуживать номера, не проверив сведения о них. В том числе это касается сим-карт, а именно превышение установленного лимита на человека.

С 24 ноября наследников начнут своевременно информировать о долгах наследователя, вступит в силу соответствующий закон. У нотариусов будет три рабочих дня после открытия наследственного дела для запроса сведения о непогашенных кредитах умершего и еще три дня после получения этой информации, чтобы передать ее наследникам.

Кроме того, 30 ноября заканчивается период постановки иностранных граждан на учет, соответствующий закон вступил в силу в сентябре, рассказал Володин. «Дополнительный механизм с использованием современных технологий позволит повысить контроль за мигрантами. А значит, будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений», — отметил он.

Председатель Госдумы также напомнил, что 26 октября вступил в силу закон об ужесточении ответственности иноагентов. Теперь иностранному агенту будет грозить до 2 лет лишения свободы в случае, если ранее им уже был нарушен порядок деятельности иноагента или имеется судимость за это преступление. «Те, кто предал нашу страну и, находясь за пределами России, пытается ее разрушить, должны отвечать за свои действия по всей строгости закона», — подчеркнул Володин.