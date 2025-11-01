«Оплата улыбкой» доступна на всех станциях метро в Новосибирске
10:35 01.11.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Система сканирует лицо и преобразует его в уникальный код. Точность распознавания — 99,999%. Даже борода, очки или шапка — не помеха: турникет всё равно узнает человека, несмотря на изменение внешности. Платёж проходит за пару секунд.
Биометрические терминалы установлены на всех 14 станциях метрополитена. Сейчас оплату улыбкой поддерживают 88 турникетов, а уже в ближайшие месяцы планируется запустить новый способ оплаты на всем турникетном парке. Этот проект Сбер реализует вместе с Новосибирским метрополитеном.
Программное обеспечение, которое объединяет транзакционные процессы на турникетах и терминалах с биометрией в единую транспортную систему, разработано компанией СберТройка.
«Помимо Новосибирска, оплату по улыбке в метро мы запустили в Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, – рассказал Пётр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка. – Улыбкой уже оплатили более миллиона поездок. Биометрия дополняет существующие способы оплаты проезда и даёт пассажирам выбор. Кроме того, вместе с Новосибирском мы продолжаем обновлять инфраструктуру метро. В 2025 году благодаря СберЛизингу в город поступят современные и комфортные пятивагонные составы».
«Оплата по биометрии, в первую очередь, удобна для горожан: появилась альтернатива пластиковым картам, оплате за наличные, и каждый может самостоятельно определить, какой способ оплаты проезда выбрать. На сегодня оплату по биометрии принимают на всех станциях метро», – отметил Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.
Клиенты Сбера могут настроить оплату улыбкой в приложении СберБанк Онлайн. Для этого нужно написать название сервиса в поисковой строке или сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и следовать дальнейшим инструкциям.
Клиенты других банков могут подключить оплату улыбкой по Сбер ID. После авторизации необходимо сдать биометрию через Госуслуги, в личном кабинете сервиса выбрать карту любого банка для оплаты и создать код безопасности — иногда его запрашивают для подтверждения покупок.
НОВОСТИ
- 10:30 01.11.2025
- Снег и сильный ветер до 35 м/с прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке
- 10:00 01.11.2025
- Судебные приставы за 9 месяцев взыскали долгов на более 900 млрд рублей
- 09:30 01.11.2025
- Драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет — Bild
- 09:00 01.11.2025
- Новый лидер партии Гоминьдан на Тайване обвинила НАТО в конфликте на Украине
- 08:50 01.11.2025
- ВС РФ нанесли удар по Яворовскому полигону на Украине
- 08:40 01.11.2025
- Лидеры экономик АТЭС назвали нынешний этап переломным в регионе
- 08:30 01.11.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над регионами России
- 22:45 31.10.2025
- Под давлением США Венесуэла обратилась за определенной помощью к России, Китаю и Ирану - WP
- 22:15 31.10.2025
- Тысячи литовских грузовиков застряли в Белоруссии из-за решения Вильнюса и ответа Минска
- 21:01 31.10.2025
- Пентагон готов отправить «Томагавки» на Украину. Решение – за Трампом - CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать