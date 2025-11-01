«Оплата улыбкой» доступна на всех станциях метро в Новосибирске

10:35

Фото пресс-службы Сбера

В метро Новосибирска оплатить проезд можно улыбкой. Достаточно посмотреть в камеру — и больше не нужна ни карта, ни телефон. Это быстро, безопасно и доступно клиентам разных банков.

Система сканирует лицо и преобразует его в уникальный код. Точность распознавания — 99,999%. Даже борода, очки или шапка — не помеха: турникет всё равно узнает человека, несмотря на изменение внешности. Платёж проходит за пару секунд.

Биометрические терминалы установлены на всех 14 станциях метрополитена. Сейчас оплату улыбкой поддерживают 88 турникетов, а уже в ближайшие месяцы планируется запустить новый способ оплаты на всем турникетном парке. Этот проект Сбер реализует вместе с Новосибирским метрополитеном.

Программное обеспечение, которое объединяет транзакционные процессы на турникетах и терминалах с биометрией в единую транспортную систему, разработано компанией СберТройка.

«Помимо Новосибирска, оплату по улыбке в метро мы запустили в Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, – рассказал Пётр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка. – Улыбкой уже оплатили более миллиона поездок. Биометрия дополняет существующие способы оплаты проезда и даёт пассажирам выбор. Кроме того, вместе с Новосибирском мы продолжаем обновлять инфраструктуру метро. В 2025 году благодаря СберЛизингу в город поступят современные и комфортные пятивагонные составы».

«Оплата по биометрии, в первую очередь, удобна для горожан: появилась альтернатива пластиковым картам, оплате за наличные, и каждый может самостоятельно определить, какой способ оплаты проезда выбрать. На сегодня оплату по биометрии принимают на всех станциях метро», – отметил Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.

Клиенты Сбера могут настроить оплату улыбкой в приложении СберБанк Онлайн. Для этого нужно написать название сервиса в поисковой строке или сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и следовать дальнейшим инструкциям.

Клиенты других банков могут подключить оплату улыбкой по Сбер ID. После авторизации необходимо сдать биометрию через Госуслуги, в личном кабинете сервиса выбрать карту любого банка для оплаты и создать код безопасности — иногда его запрашивают для подтверждения покупок.