Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы

14:05 01.11.2025

Депутаты Московской городской думы приняли на очередном заседании закон «О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». В нем предусмотрен рост расходов на социальные направления на 15%.

«Мэром Москвы определены стратегические цели развития столицы, - заявила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. - Четко сбалансированный бюджет является одним из важнейших инструментов их достижения. Поэтому на предстоящий период в проекте бюджета заложены соответствующие ключевые приоритеты. А именно – обеспечение надежной социальной защиты москвичей, всесторонней поддержки участников СВО и членов их семей, повышение качества и доступности услуг населению, поддержка реального сектора экономики для обеспечения технологического суверенитета и лидерства в критически важных отраслях».

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, бюджет Москвы по традиции остался социальным. «Половина расходов пойдет на социальные программы: поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные , - сказал спикер. - Продолжится всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей, реализация социальных программ для московских пенсионеров, семей с детьми. В бюджете заложены средства на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, дальнейшее повышение качества предоставляемых услуг москвичам. Предусмотрены средства на реализацию проектов по созданию новых производств, формирование комфортной и безопасной городской среды».

Более 90% средств бюджета будут направлено на 13 государственных программ.

