Для создания мощного лобби Зеленский отправляет украинцев в Польшу - экс-премьер

19:20 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский намеренно позволил выезд из страны тысячам молодых украинцев, которые направились в Польшу для создания там мощного украинского центра влияния. Такое мнение высказал экс-премьер (2001-2004) Польши Лешек Миллер.

«Зеленский, позволяя молодым мужчинам выезжать из страны, не отказался от них — он их направил для осуществления миссии», — написал Миллер в социальной сети X. «Киев сознательно создает в Польше зародыш новой многочисленной диаспоры — политической, экономической и культурной опоры Украины в самом сердце Евросоюза», — подчеркнул он. Бывший польский политик предположил, что в Киеве хотят пойти путем Турции и Израиля, использующих свои диаспоры для лоббирования политических и экономических интересов в разных странах.

В конце октября британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные польской погранслужбы сообщила, что почти 100 тыс. молодых украинцев покинули страну в течение двух месяцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет.


