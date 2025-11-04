0
0
102
НОВОСТИ

Граждане США получат возможность посещать Узбекистан на срок до 30 дней без визы

09:30 04.11.2025 Источник: Интерфакс

Узбекистан с 1 января 2026 года вводит безвизовый режим для американских граждан сроком до 30 дней, сообщили "Интерфаксу" в администрации президента страны.

Согласно указу главы государства Шавката Мирзиёева, решение направлено на создание условий для дальнейшего развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также на стимулирование туристического обмена.

